Monstro da semana do BBB20 homenageará Solange Vega e Iarnuou

13/03/2020 | 15:10



Um dos momentos mais icônicos de toda a história do Big Brother Brasil foi quando, durante uma prova de resistência dentro de uma gaiola no BBB4, a participante Solange Vega começou a cantar a canção We Are The World de um jeito bem particular. O momento ficou conhecido pelos fãs dos programa como Iarnuou, virou meme e, é claro, será homenageado na 20ª edição do reality, que é comemorativa.

Neste sábado, dia 14, rolará a Prova do Anjo no BBB20, e o ganhador deverá escolher dois brothers para o castigo do monstro retrô. Eles precisarão se vestir com um figurino parecido com a roupa que Sol estava usando na ocasião e usar por cima uma peça parecida com uma gaiola. Ao ouvir a melodia de We Are The World, os confinados deverão se direcionar a uma gaiola maior, que ficará no jardim da casa, e soltar a voz.

No Instagram, o perfil oficial do BBB divulgou um pequeno spoiler do castigo da semana.