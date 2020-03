Universidades do Grande ABC começam a suspender aulas por causa do coronavírus

Aline Melo



13/03/2020 | 14:33



Duas instituições de ensino superior do Grande ABC já anunciaram que estão suspendendo as aulas até, pelo menos, a sexta-feira da próxima semana. O Instituto Mauá de Tecnologia, de São Caetano, e a Fundação Santo André, em Santo André, informaram hoje seus alunos e funcionários. Até ontem, havia 20 casos suspeitos sendo investigados na região e 29 já foram descartados.

Um estudante da UFABC (Universidade Federal do ABC), do campus de São Bernardo, também é suspeito de estar infectado, mas o jovem não é morador da região. Até o momento, as aulas na instituição não foram suspensas. Na manhã de hoje, a Prefeitura de São Bernardo informou que o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, José Carlos Pagliuca, recebeu um teste positivo para a doença, mas ele é morador da cidade de São Paulo.