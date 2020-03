Bayer diz que Cade decidiu seguir com análise de uma 'minoria' de condutas

13/03/2020 | 13:32



A Bayer respondeu sobre a decisão da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de instaurar processo administrativo contra as empresas Bayer Aktiengesellschaft, Monsanto Company e Monsanto do Brasil, investigadas por supostas condutas anticompetitivas nos mercados de sementes e biotecnologia.

"Depois de um longo processo, o Cade decidiu por arquivar o inquérito em relação a eventuais condutas e por seguir a análise de uma minoria delas", afirma a empresa em nota. "A Bayer sempre cumpriu fielmente o que determina a legislação, prestando todo e qualquer esclarecimento necessário ao Cade. A companhia segue confiante quanto ao resultado do processo administrativo, que confirmará que não há qualquer infração concorrencial."