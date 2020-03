13/03/2020 | 13:17



Os exames feitos pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, deram negativo para coronavírus. O ministro fazia parte da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Após a viagem, o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, foi diagnosticado com a doença. Heleno não participou na manhã desta sexta-feira, 13, da reunião no Palácio do Planalto que discute ações diante do avanço do coronavírus no País. Além dele, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também teve diagnóstico negativo para o vírus.