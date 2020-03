Mercedes-Benz oferece condições especiais de vendas de automóveis para PcD

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



13/03/2020 | 13:18



Desde 2016, a Mercedes-Benz passou a oferecer no País condições especiais de vendas, com isenção de impostos, para Pessoa com Deficiência (PcD). Todo o portfólio da marca é oferecido com a dispensa do pagamento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para condutores e não condutores. Alguns estados brasileiros possuem também a isenção de IPVA, que varia de acordo com requisitos próprios da Secretaria da Fazenda de cada lugar.

As condições especiais alcançam todos os modelos do portfólio Mercedes-Benz. Entre eles, vale o destaque para a Classe C. A família oferece veículos com mais de quatro metros de comprimento e porta-malas de 455 litros. Estão disponíveis nas configurações C 180 Exclusive e Avantgarde, C 200 EQ Boost e C 300 Sport.

Já o Mercedes-Benz GLA, utilitário com design esportivo, é caracterizado pela versatilidade para o uso cotidiano, e ideal para quem prioriza um veículo dinâmico e o espaço interior de um SUV compacto. O modelo, segundo mais vendido da marca no Brasil, tem mais de quatro metros de comprimento e 421 litros de porta-malas.

A compra dos veículos pode ser feita em qualquer concessionário Mercedes-Benz do Brasil, e as isenções especiais de impostos incidirão sobre o preço público sugerido de cada modelo. Para mais informações e consultas das lojas mais próximas da sua região, clique aqui.

Na galeria, conheça os carros PcD que menos desvalorizam:

Foto: Divulgação 1- Honda Fit Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: - 1,78%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 1- Honda Fit Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: - 1,78%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 2- Honda City Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: -3,12%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 2- Honda City Personal 1.5 CVT (2019): Desvalorização: -3,12%; Preço sugerido: R$ 68.700 Foto: Divulgação 3- Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI: Desvalorização: -3,49%; Preço sugerido: R$ 67.150 Foto: Divulgação 3- Volkswagen Polo Comfortline 200 TSI: Desvalorização: -3,49%; Preço sugerido: R$ 67.150 Foto: Divulgação 4- Renault Logan Expression 1.6 EasyR (automatizado - 2018): Desvalorização: -3,67%; Preço sugerido: R$ 58.480 Foto: Divulgação 4- Renault Logan Expression 1.6 EasyR (automatizado - 2018): Desvalorização: -3,67%; Preço sugerido: R$ 58.480 Foto: Divulgação 5- Citroën Aircross Feel 1.6 (2018): Desvalorização: -4,25%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 5- Citroën Aircross Feel 1.6 (2018): Desvalorização: -4,25%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 6- Peugeot 308 Business THP (2018): Desvalorização: -4,35%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 6- Peugeot 308 Business THP (2018): Desvalorização: -4,35%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 7- Renault Sandero Expression EasyR (2018): Desvalorização: -4,39%; Preço sugerido: R$ 56.700 Foto: Divulgação 7- Renault Sandero Expression EasyR (2018): Desvalorização: -4,39%; Preço sugerido: R$ 56.700 Foto: Divulgação 8- Peugeot 208 Allure (2019): Desvalorização: -4,41%; Preço sugerido: R$ 64.690 Foto: Divulgação 8- Peugeot 208 Allure (2019): Desvalorização: -4,41%; Preço sugerido: R$ 64.690 Foto: Divulgação 9- Chevrolet Onix Activ (2019): Desvalorização: -4,70%; Preço sugerido: R$ 67.690 Foto: Divulgação 9- Chevrolet Onix Activ (2019): Desvalorização: -4,70%; Preço sugerido: R$ 67.690 Foto: Divulgação 10- Chevrolet Onix LT (2019): Desvalorização: -4,76%; Preço sugerido: R$ 59.990 Foto: Divulgação 10- Chevrolet Onix LT (2019): Desvalorização: -4,76%; Preço sugerido: R$ 59.990 Foto: Divulgação 11- Chevrolet Onix LTZ (2019): Desvalorização: -4,84%; Preço sugerido: R$ 66.290 Foto: Divulgação 11- Chevrolet Onix LTZ (2019): Desvalorização: -4,84%; Preço sugerido: R$ 66.290 Foto: Divulgação 12- Toyota Corolla GLi (2019): Desvalorização: -5,02%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 12- Toyota Corolla GLi (2019): Desvalorização: -5,02%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 13- Nissan Versa SV CVT (2019): Desvalorização: -5,12%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação 13- Nissan Versa SV CVT (2019): Desvalorização: -5,12%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação 14- Fiat Argo Precision 1.8 (2019): Desvalorização: -5,53%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 14- Fiat Argo Precision 1.8 (2019): Desvalorização: -5,53%; Preço sugerido: R$ 69.990 Foto: Divulgação 15- Nissan Versa SL 1.6 (2019): Desvalorização: -5,83%; Preço sugerido: R$ 67.990 Foto: Divulgação 15- Nissan Versa SL 1.6 (2019): Desvalorização: -5,83%; Preço sugerido: R$ 67.990 Foto: Divulgação 16- Hyundai HB20 Premium (2019): Desvalorização: -5,94%; Preço sugerido: R$ 68.990 Foto: Divulgação 16- Hyundai HB20 Premium (2019): Desvalorização: -5,94%; Preço sugerido: R$ 68.990 Foto: Divulgação 17- Chevrolet Prisma LT 1.4 (2019): Desvalorização: -5,96%; Preço sugerido: R$ 66.190 Foto: Divulgação 17- Chevrolet Prisma LT 1.4 (2019): Desvalorização: -5,96%; Preço sugerido: R$ 66.190 Foto: Divulgação 18- Chevrolet Onix Advantage 1.4 (2019): Desvalorização: -6,26%; Preço sugerido: R$ 53.390 Foto: Divulgação 18- Chevrolet Onix Advantage 1.4 (2019): Desvalorização: -6,26%; Preço sugerido: R$ 53.390 Foto: Divulgação Fiat Argo Drive 1.3 GSR (2019): Desvalorização: -6,33%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação Fiat Argo Drive 1.3 GSR (2019): Desvalorização: -6,33%; Preço sugerido: R$ 63.590 Foto: Divulgação Hyundai HB20S Comfort Plus (2019): Desvalorização: -6,37%; Preço sugerido: R$ 64.990 Foto: Divulgação Hyundai HB20S Comfort Plus (2019): Desvalorização: -6,37%; Preço sugerido: R$ 64.990