Com shows no Brasil, Backstreet Boys pedem para fãs lavarem as mãos ouvindo músicas da banda

13/03/2020 | 13:11



Os Backstreet Boys irão realizar três shows no Brasil nos próximos dias e, em meio às notícias sobre a pandemia de coronavírus, a banda resolveu alertar seus fãs sobre como proceder nas questões de higiene pessoal. Nas redes sociais, o grupo pediu para que as pessoas lavem as mãos enquanto ouvem trechos de suas músicas.

Anúncio de utilidade pública do BSB: os Backstreet Boys se preocupam com sua saúde e segurança. Por favor, usem estas músicas como guia para o tempo correto de lavagem das mãos, diz o comunicado.

As letras são trechos das músicas I Want It That Way, As Long As You Love Me, Shape of My Heart e No Place.

Nesta sexta-feira, dia 13, eles se apresentam no Rio de Janeiro e no domingo, dia 15, em São Paulo. Em Uberlândia, a banda se apresentou na quarta-feira, dia 11.