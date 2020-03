No BBB20, Marcela e Ivy falam sobre ter medo de Babu: - A gente fica esperando ele sair da cozinha pra gente comer

13/03/2020 | 13:11



Uma conversa deu o que falar dentro do BBB20, e repercutiu no Twitter, quando Ivy e Marcela falaram sobre ter medo de Babu Santana dentro da casa. As duas começaram se justificando e Thelma, a princípio, só ouviu. Depois, fez questionamentos para as duas sisters. Primeiro, Ivy diz o seguinte:

- O Babu, eu tava falando, ele levantou e saiu andando na festa. Aí eu falei pra ele que eu tenho receio de falar as coisas.

Marcela acrescentou:

- Ninguém fala com ele, a gente fica com medo.

- Ele falou: você criou um monstro em relação a mim. Eu que criei, não foi ele que fez criar, não, ironizou Ivy.

Em seguida, a ginecologista diz:

- Ele não é um monstro. Eu acho que ele é um cara com um monte de coisa legal, só que assim, nessas atitudes, ele dá medo mesmo.

Thelma, então, questiona:

- Mas vocês têm medo do que, que ele vai bater em vocês?

E as duas respondem juntas:

- Que ele vai gritar!

- Mas aí você grita também!, respondeu Thelma.

Marcela tenta se defender:

- Ai, eu não, eu vou ficar me indispondo aqui dentro da casa? (...) Eu tenho medo de falar coisa séria com ele. Não dá para conversar, disse, com Ivy acrescentando que não consegue falar com ele sobre a comida, que está com muito sal ou com muita manteiga.

Thelma então rebate:

- Eu não sei se eu concordo de pintar a pessoa como um monstro.

- Não fui eu que chamei ele de monstro, ele que se chamou de monstro, tentou se defender Ivy.

Marcela também tentou se justificar:

- Thelminha, todas as vezes a gente fica sentado aqui esperando ele sair da cozinha pra gente comer. Você acha que isso não é ter medo?

E a médica responde:

- Não tô defendendo, eu só acho que se alguém falasse isso de mim aqui na casa eu ia ficar chateada: eu tenho medo de você.

Mas Marcela rebate:

- Não é medo dele, é medo de como ele vai reagir, de como ele vai falar, medo de conversar com ele. Todas nós temos.

A discussão não pegou bem e os fãs do programa logo comentaram sobre o assunto no Twitter:

Agora imagina a pessoa que percebe que você espera ela sair para você sentar e comer... não gosto de algumas posturas do Babu, mas não tem como concordar com isso que a Marcela faz.

Ivy, se você quer menos sal na comida cozinhe sua própria refeição.

Preconceito mudou de nome, agora é medo. Nojentas hipócritas.

A Thelma sentiu o racismo que elas têm, por isso saiu mal da conversa, ela é a única que vai conseguir sentir o que o Babu sente ali dentro.

Medo do [Felipe] Prior que só sabe conversar gritando e apontando o dedo ninguém tem. As veias do cara parece que vai sair do pescoço, mas quem dá medo nelas é o Babu.