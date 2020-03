Rio suspende aulas da rede municipal por causa do coronavírus

13/03/2020 | 13:04



A Prefeitura do Rio anunciou nesta sexta-feira, 13, que as aulas da rede municipal de ensino serão suspensas a partir da próxima segunda-feira, 16. A intenção, segundo a Secretaria Municipal de Educação, é evitar aglomerações - numa tentativa de prevenir contra o coronavírus, que já teve transmissão local no Rio.

As escolas só vão ser abertas das 11h às 13h, para servir almoço aos alunos. Isso porque muitas crianças, principalmente as mais pobres, dependem da refeição oferecida pelos colégios.

"O conteúdo pedagógico será repassado aos alunos através de ensino à distância, utilizando plataforma da MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à SME - e as redes sociais", informou a secretaria de Educação. A rede municipal atende cerca de 650 mil alunos, em 1.540 escolas.

O prefeito Marcelo Crivella se reuniu nesta sexta-feira com secretários para estudar outras medidas que poderão ser adotadas na cidade. Elas ainda não foram anunciadas.

O governador Wilson Witzel também participa de reuniões com integrantes do governo e representantes da sociedade civil, como associações. O Estado do Rio já tem, oficialmente, 16 casos confirmados. Há, entre eles, um que pegou o vírus por transmissão local, ou seja, foi contaminado por alguém dentro do Rio, sem ter voltado de viagem internacional.

Órgãos como o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa já anunciaram medidas restritivas para diminuir a circulação de pessoas em suas sedes.