Coronavírus: entenda a política de cancelamento e remarcação das cias. aéreas que operam no Brasil

Leo Alves

Do Rota de Férias



16/03/2020



O novo coronavírus COVID-19 foi classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nos últimos dias. Já há mais de 118 mil casos confirmados em todo o planeta, sendo que praticamente todos os continentes contam com ao menos um infectado. Com isso, diversos eventos têm sido cancelados em todo o mundo, e diversas pessoas estão repensando ou cancelando compromissos e viagens.

Caso esteja com viagem marcada para algum local com casos confirmados, é possível remarcar a data do voo ou solicitar o cancelamento da viagem. Por entenderem que se trata de uma questão de saúde pública, as companhias aéreas têm adotado políticas mais flexíveis neste momento.

A seguir, confira os comunicados enviados ao Rota de Férias pelas três empresas brasileiras que operam voos internacionais.

Coronavírus: cias. brasileiras

Azul

A Azul informa que está disponibilizando a opção de reembolso integral da passagem para Clientes com conexão em Lisboa ou Porto e que tem como destino ou origem a Itália.

Em caso de dúvidas, os Clientes com voos para o país podem procurar os canais oficiais de atendimento para esclarecimentos. Os números são: 4003 1118 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800 887 1118 (para demais regiões). Caso queira, o Cliente também pode entrar em contato com a Azul por meio do chat disponível no aplicativo da empresa.

Gol*

A GOL informa que o seu principal compromisso e´ com a Seguranc¸a dos Clientes e dos Colaboradores.

Desde o surgimento do coronavi´rus (covid-19) no Brasil, a GOL tem acompanhado de perto as recomendac¸o~es dos o´rga~os responsa´veis e, atenta ao bem-estar e conforto do planejamento da viagem de seus Clientes, compartilha a flexibilizac¸a~o das poli´ticas de remarcac¸a~o e cancelamento de viagens nacionais e internacionais, em seus voos operados ou em conexa~o com companhias parceiras.

A Companhia segue com as operac¸o~es, cumprindo os mais rigorosos padro~es de seguranc¸a e confiante na mudanc¸a deste cena´rio. Caso o Cliente opte por não viajar neste momento, as orientações para voos nacionais e internacionais marcados para até 14 de maio de 2020, são:

Cancelamento e cre´dito

O Cliente podera´ cancelar sua viagem e manter o valor em cre´dito para voos futuros. O valor estara´ disponi´vel integralmente por um ano, a contar da data da compra;

Remarcac¸a~o

Se preferir, poderá remarcar sua viagem para qualquer período dentro de 330 dias, a contar da data da compra. A taxa de remarcação não será cobrada, incidindo apenas a diferença entre as tarifas, se houver;

Cancelamento e reembolso

Ao optar por cancelar viagens e solicitar reembolso, na~o havera´ taxa de cancelamento. Contudo, a taxa de reembolso podera´ ser cobrada, dependendo da regra da tarifa escolhida.

Compra com tranquilidade

Caso o Cliente queira adquirir uma passagem, as poli´ticas de cancelamento e remarcac¸a~o descritas acima sera~o aplicadas para voos ate´ 14 de maio de 2020.

Mais tempo

A GOL sugere que os Clientes realizem as modificac¸o~es do seu voo e obtenham mais informac¸o~es nos canais digitais, voegol.com.br e App GOL. A Central de Relacionamento com o Cliente 0300 115 2121 tambe´m estara´ a` disposic¸a~o, e priorizara´ os passageiros com voos marcados em ate´ 72 horas.

*Posicionamento atualizado em 16/03/2020, por conta do novo comunicado da Gol que ampliou o prazo dos voos.

Latam

A LATAM anunciou em 12 de março de 2020 uma redução de aproximadamente 30% de seus voos internacionais devido à baixa demanda e restrições de viagens impostas por alguns governos com o avanço do Coronavírus. Por enquanto, esta medida será aplicada principalmente para voos da América do Sul à Europa e aos EUA, entre 1º de abril e 30 de maio de 2020. A companhia irá oferecer flexibilidade aos seus passageiros para reagendarem seus voos sem cobrança de multa. Mais informações sobre esta medida serão comunicadas oportunamente.

A LATAM reforça ainda que todos os seus voos domésticos mantêm sua programação normal, sem qualquer alteração.

Outras políticas comerciais Latam: Flexibilização de regras para os passageiros

Todos os voos internacionais (novas reservas feitas entre 6 e 22 de março de 2020):

· Remarcação da data e/ou destino do voo (sem multa, mas sujeito à diferença tarifária);

· Permitido alterar uma vez e válido para viagens até 31 de dezembro de 2020;

· Alteração pode ser feita até 14 dias antes da partida do voo original.

Voos de/para Itália:

· Clientes impactados pela suspensão temporária da rota São Paulo-Milão (2 de março a 16 de abril de 2020) podem remarcar data e/ou destino do voo (sem multa, mas sujeito à diferença tarifária) ou solicitar reembolso completo de acordo com validade do bilhete;

· Adicionalmente, todos clientes com voos de/para Itália programados até 30 de abril de 2020 podem remarcar a data e/ou destino do voo (sem multa, mas sujeito à diferença tarifária) para viajar até 31 de dezembro de 2020.

Voos para Israel (autoridades exigem quarentena para ingresso no país):

· Remarcação da data e/ou destino do voo (sem multa, mas sujeito à diferença tarifária) para viagens até 31 de dezembro de 2020

Demais voos/destinos:

· Avaliamos pontualmente caso a caso. Também estamos diariamente atentos a todas as medidas e restrições que as autoridades de casa país determinarem.

Para mais detalhes sobre as restrições de entrada impostas por cada país, acesse diretamente este link.

Cias. internacionais

As companhias internacionais que operam no Brasil também têm adotado medidas flexíveis para quem deseja adiar ou cancelar a viagem, além de oferecem apoio no caso de voos cancelados. Confira abaixo o posicionamento das principais empresas. Entretanto, é possível que algumas companhias cobrem a diferença da tarifa na hora da emissão de uma nova passagem.

