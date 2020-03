Jornal cancela Diário do Grande ABC nos Bairros em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



O primeiro compromisso da 15ª edição do Diário do Grande ABC nos Bairros, que seria realizado neste sábado, dia 14, na EE Professor Alfredo Burkart, em São Caetano, foi adiado. A medida foi tomada em comum acordo entre a direção do jornal e as autoridades sanitárias são-caetanenses, como forma de prevenção à proliferação do coronavírus. Uma nova data será definida para a realização da ação social.

“A preocupação com o bem-estar da população sempre foi uma das bases de atuação do Diário. Não poderia ser diferente neste momento, quando toda a sociedade se mobiliza para evitar a proliferação do vírus. Como a ação atrai muitas pessoas, achamos por bem suspender as atividades programadas para sábado, até que a situação melhore”, diz a coordenadora de Marketing do jornal, Josiana Abraão.

O governo de São Caetano divulgou nota oficial dizendo que, em virtude da classificação de pandemia e como medida de contenção, suspendeu todas as atividades que possam colocar em risco a saúde da população. “A decisão é do Comitê de Emergência e Combate ao Coronavírus da Secretaria de Saúde, criado pela Prefeitura em fevereiro. Outras medidas estão sendo tomadas para proteger os moradores”, afirma o comunicado.