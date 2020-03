Espanha: devemos decretar estado de emergência sábado, por 15 dias, diz Sánchez

13/03/2020 | 12:27



O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que o conselho de ministros do governo adotará, neste sábado (14), um estado de emergência durante 15 dias. Segundo ele, a medida é importante para "responder à ameaça" do coronavírus no país.

O premiê fez as declarações em pronunciamento à nação, na sede do governo. Segundo o jornal El País, a medida permite que o governo "limite temporariamente a circulação de pessoas". Sánchez disse que "lamentavelmente" na próxima semana o país pode superar mais de 10 mil contaminados. "O governo trabalhará para frear a pandemia com a maior disposição possível", comentou. O país já tem 4.200 infectados, com 120 mortes, segundo balanço mais recente do Ministério da Saúde.

Sánchez disse que o surto de coronavírus "nos obriga a lançar mão de recursos extraordinários". Ele disse que o governo trabalhará para frear a pandemia "com a máxima disposição possível", mas ainda sem detalhar as medidas que podem ser tomadas.

O premiê apontou que o país está "na primeira fase do combate ao coronavírus", que atinge "todas as partes do mundo e especialmente nosso continente", a Europa. Segundo o jornal El País, o governo local de Madri decretou o fechamento de bares e restaurantes.