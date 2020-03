Consórcio Intermunicipal do ABC suspende atividades coletivas

Aline Melo



13/03/2020 | 12:17



Frente à possibilidade de os casos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) aumentarem nos próximos dias, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC suspendeu todas as palestras, eventos, seminários e reuniões dos GTs (Grupos de Trabalho) previstos para ocorrer de 16 a 31 de março na sede da entidade regional. A equipe técnica da entidade regional está remanejando as atividades previstas para este período.



No decorrer da próxima semana, a Secretaria Executiva continuará acompanhando a situação, a fim de avaliar que medidas futuras serão tomadas em decorrência da evolução dos acontecimentos. O expediente na sede do Consórcio ABC está mantido. Até ontem, havia 20 casos suspeitos sendo investigados na região e 29 já foram descartados.

Um estudante da UFABC (Universidade Federal do ABC), do campus de São Bernardo, também é suspeito de estar infectado, mas o jovem não é morador da região. Na manhã de hoje, a Prefeitura de São Bernardo informou que o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, José Carlos Pagliuca, recebeu um teste positivo para a doença, mas ele é morador da cidade de São Paulo.