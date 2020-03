SP-Arte e São Paulo Fashion Week são adiados

Miriam Gimenes



13/03/2020 | 12:19



Em razão das precauções tomadas para evitar a propagação do Coronavirus no País (Covid-19), dois eventos previstos para o próximo mês foram cancelados: a SP-Arte, que ocorreria dos dias 1º a 5 de abril, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, e a São Paulo Fashion Week, com desfiles previstos entre os dias 24 a 28 de abril.

Os organizadores do evento de arte disseram, em nota, que seguirão avaliando alternativas para viabilizar a 16ª edição do evento em um momento mais oportuno, e que manterão o público avisados sobre qualquer desdobramento de nova data.

Já a da SPFW, que tinha conferência internacional também anunciada para o dia 27 de abril, deverá ser replanejada. Disseram ainda que a temporada SPFW N50, que celebra os 25 anos da semana de moda, está mantida entre os dias 16 e 20 de outubro