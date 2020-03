SeaWorld San Diego revela detalhes de nova montanha-russa

Redação

Do Rota de Férias



13/03/2020 | 12:18



O SeaWorld San Diego, nos Estados Unidos, revelou detalhes sobre a sua nova atração, chamada Emperor. A montanha-russa de queda vertical “dive coaster” será a mais alta rápida e longa de seu estilo, e a única sem piso da Costa Oeste dos país.

A atração homenageia o pinguim-imperador, refletindo suas incríveis habilidades de mergulho – a espécia consegue chegar a uma profundidade de 550 metros. Durante a aventura, o visitante subirá a uma altura de 46 metros suspenso a um ângulo de 45 graus. Depois, ele precisará enfrentar uma queda livre de 43 metros de altura a uma velocidade de quase 100 km/h.

Formada com carrinhos com capacidade para 18 passageiros, a montanha-russa será pintada em tons de roxo, azul e amarelo, ressaltando as cores vibrantes dos pinguins-imperadores. Ela ficará localizada na zona oeste do parque e irá ajudar a reforçar a nova parceria de conservação entre o SeaWorld e a Penguins International – uma organização dedicada à preservação dos pinguins. Essa aliança incluirá pesquisas que têm como objetivo a conscientização sobre esse animal e suas necessidades. Além disso, haverá uma colaboração educacional que será integrada na experiência do visitante com elementos sobre o comportamento dos animais, os efeitos das mudanças climáticas em seus habitats e o trabalho que o complexo faz em parceria com a Penguins International para ajudar a espécie.

Uma parte dos recursos arrecadados pela venda de produtos temáticos de pinguins no parque será doada à organização, apoiando assim, o seu trabalho de conservação, educação e pesquisa.

