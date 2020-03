Após saída da família real, Meghan Markle faz caminhadas diárias com o filho, Archie Harrison: - Exatamente o que ela queria

13/03/2020 | 12:11



E parece que a vida de Meghan Markle longe da Família Real vai muito bem, obrigada! Uma fonte contou à Us Magazine que a Duquesa de Sussex está fazendo caminhadas diárias com o filho, Archie Harrison, pela região onde moram em Vancouver, no Canadá.

- Meghan anda com Archie todos os dias pelos bosques. Ela o empurra em um carrinho pelas trilhas pavimentadas da floresta pública da casa deles, ou o amarra em um sling e caminha pelas rotas mais rústicas. As caminhadas geralmente duram cerca de uma hora ou duas, mas ela as faz diariamente.

Além disso, a duquesa é bastante gentil com as pessoas que encontra pelo caminho.

- Ela é muito agradável com estranhos. Ela está dizendo aos amigos que está muito feliz por estar na natureza e em sua área mais isolada.

O informante ainda declarou que Meghan está vivendo a vida que sempre quis.

- Aquele olhar de alegria em seu rosto é real. Ela conseguiu exatamente o que ela queria.

E você, torce por essa família?