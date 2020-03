Anitta come carne, recebe críticas e se defende: Eu tento ao máximo seguir uma dieta vegana todos os dias

13/03/2020 | 12:10



Anitta tem curtido dias de descanso nas Maldivas e, por lá, tem compartilhado momentos bem incríveis com seus seguidores. Dessa vez, a colunista Fábia Oliveira apontou que a cantora, que tenta seguir uma alimentação vegana, acabou comendo uma costeleta no jantar.

No Twitter, junto com um vídeo em que o chef do local mostra o prato que foi oferecido à Anitta, a jornalista diz o seguinte:

Anitta escorrega no veganismo e manda ver na costeleta das Maldivas.

Não demorou para que a beldade rebatesse ao resgatar um tuíte seu, de novembro de 2019, em que diz o seguinte:

Eu tento ao máximo seguir uma dieta vegana todos os dias, mas ainda não consigo 100%.. O importante é continuar tentando até conseguir, inclusive todos vocês.

Alguns apontaram uma hipocrisia:

Pega no pulo. Só falta dizer que era carne de soja.

Mas teve quem a defendeu:

Ela não é 100% vegana e ela mesma já disse isso milhares de vezes.

Ela nunca foi 100% e às vezes come carne sim, ela já disse isso várias vezes. Nem adianta querer queimar ela!