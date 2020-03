Secretário de São Bernardo contrai coronavírus

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 10:33



O secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, José Carlos Pagliuca, é mais uma vítima do coronavírus. O Paço confirmou na manhã desta sexta-feira que ele testou positivo para o Covid-19 e está afastado das funções, com as medidas de isolamento e cuidados necessários.

O servidor reside na Capital e o caso foi notificado em São Paulo. Nenhum caso, em São Bernardo, foi confirmado até o momento.

Na quinta-feira, a mulher de Pagliuca já havia testado positivo para a doença, o que tinha antecipado o afastamento do servidor. Os demais funcionários da pasta estão orientados e seguem monitorados pela Vigilância Epidemiológica.

A Prefeitura reforçou o pedido de ampliação para os cuidados básicos de higiene pessoal e demais recomendações de prevenção da doença, considerando que o número de casos no País deve aumentar nos próximos dias. Até às 10h desta sexta-feira, 143 casos já haviam sido confirmados no Brasil, mas nenhum no Grande ABC.