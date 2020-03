Juros: DIs acionam limites de baixa e travam, com queda de até 95 pontos

13/03/2020 | 10:24



Os negócios com vários vencimentos de juros futuros estão travados com queda de até 95 pontos-base na manhã desta sexta-feira, 13, tendo sido acionados os limites de baixa logo na abertura, dos vencimentos de janeiro 2021 a janeiro 2025. O movimento se dá na contramão do visto na quinta-feira, quando as taxas dispararam mais de 100 pontos, acionando os limites de oscilação de alta várias vezes ao longo do dia.

O movimento se dá em meio à queda de mais de 2% do dólar ante o real, melhora do humor externo com corte de compulsórios na China em meio ainda aos temores com o rápido avanço do coronavírus pelo mundo.

Às 10h08, a taxa de depósito internfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 caía a 4,28%, limite de baixa, de 4,95%. O DI para janeiro de 2022 recuava para 5,37%, limite de baixa, de 6,20% no ajuste de quinta. O vencimento para janeiro de 2023 caía para 6,36%, limite de baixa, de 7,26%, enquanto o DI para janeiro de 2025 caía para o limite de baixa de 7,27%, de 8,22% no ajuste anterior.