Kiko fecha com PSDB e perde atual sigla, o PSB

Fabio Martins



13/03/2020 | 00:10



Em clima já quente diante do quadro pré-eleitoral, o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), irá consolidar hoje no diretório paulista do PSDB, na Capital, seu retorno ao tucanato, sigla pela qual exerceu dois mandatos como chefe do Executivo da vizinha Rio Grande da Serra, além de vereança. A filiação será abonada pela cúpula estadual, hoje nas mãos de Marco Vinholi. Apesar do apoio da ‘nova’ casa, Kiko, por outro lado, deve perder oficialmente na próxima semana o atual partido, o PSB, onde está filiado desde 2015. A legenda socialista, ao que tudo indica, deve receber a filiação formal do vereador Amigão D’Orto, principal cotado para compor como vice na chapa majoritária do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), que aparece bem posicionado em pesquisas informais na cidade.

Retorno

Vereador licenciado, o secretário de Esporte de Santo André, Marcelo Chehade (PSDB, foto), deixará o posto no alto escalão do governo Paulo Serra (PSDB) nos próximos dias para retornar à sua cadeira na Câmara. Ele, que pretende concorrer à reeleição, irá voltar ao posto no Legislativo e já deve participar da sessão na terça-feira. Após três anos e três meses na administração, o tucano considera que tem legado na pasta, elencando trabalho na base, com incentivo e inserção de crianças, além da entrega da reforma das piscinas do Ginásio Pedro Dell’Antonia, marcada para ocorrer no dia 30 de abril.

Junto a evangélicos

Com a volta de Marcelo Chehade à Câmara andreense, o primeiro suplente do PSDB, André Scarpino, perderá a vaga legislativa. Mesmo diante da movimentação, ele já estaria, contudo, escalado pelo Paço para assumir outra função, desta vez com cunho mais eleitoral. Conforme tratativas avançadas, ele tende a realizar trabalho junto ao movimento evangélico, uma vez que é ligado à comunidade e tem atuação na proteção de crianças e adolescentes – exerceu, inclusive, no passado, a atividade de conselheiro tutelar.

Tamanho da cidade

Questionado sobre a composição para o processo eleitoral, selada com o ex-prefeito Aidan Ravin (Podemos), o ex-vereador Ailton Lima diz confiar que não existe chance de a eleição ser resolvida em apenas um turno em solo andreense, situação que é aventada em conversas de grupos governistas. “Só uma criança pode acreditar que uma eleição numa cidade do tamanho de Santo André pode ser vencida no primeiro turno”, ironizou. A última vez em que uma corrida majoritária no município foi encerrada na etapa inicial se deu em 2000, há exatos 20 anos, quando o então prefeito Celso Daniel (PT, morto em 2002) alcançou a reeleição.

Homenagem

A exemplo do que tem ocorrido na esfera do governo do Estado, a Câmara de Santo André instituiu decreto legislativo com a entrega de certificado de honraria ao mérito, denominado Ocorrência Nota 10, que irá acompanhar voto de aplauso concedido a agentes públicos de segurança. O ‘título’ tem objetivo de destacar em homenagem os agentes que tenham participado de ações de risco à sociedade andreense. O prêmio será entregue em sessão ordinária, marcado para ocorrer na segunda terça-feira de cada mês.

Três dias de luto

Presidente da Câmara de Rio Grande da Serra em quatro oportunidades, o ex-parlamentar Waldemar Perillo (PSDB) morreu ontem, aos 75 anos, vítima de complicações de saúde em decorrência de câncer. Ele exerceu seis mandatos no Legislativo. O velório foi iniciado ontem e o enterro será hoje, no Cemitério Municipal São Sebastião. O prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) decretou três dias de luto.