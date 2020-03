Lupi crava Donisete Braga como prefeiturável do PDT

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 00:08



Presidente nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi cravou projeto próprio em Mauá com a pré-candidatura ao Paço do ex-prefeito Donisete Braga. Em evento realizado ontem na Capital, o dirigente do partido concretizou, de maneira simbólica, o nome do ex-petista na corrida majoritária de outubro. O ato era, originalmente, convenção municipal da legenda em São Paulo, mas foi marcado por agenda político-eleitoral, com as presenças, além de Lupi, do ex-presidenciável Ciro Gomes e do ex-governador e postulante à sucessão de Bruno Covas (PSDB), Márcio França (PSB), que terá apoio pedetista no páreo – o sigla, inclusive, indicou Antônio Neto para compor como vice.

Donisete, até o momento, é o único pré-candidato consolidado pelo PDT no Grande ABC. “Ele tem compromisso social, sensibilidade para saber o que o povo precisa, experiência, caráter, honestidade e integridade a oferecer à população de Mauá. Estou acreditando muito na candidatura do Donisete para vencer por essas qualidades e, principalmente, pela obstinação que tem de servir ao povo de Mauá”, alegou o mandatário nacional, que acumula também o comando da direção paulista. Cerca de 400 pessoas participaram da atividade, formalizada na sede do partido.

“Feliz com o ingresso no PDT e com essa manifestação do presidente Lupi neste ato considerado simbólico. Havia a pré-candidatura do (empresário e seu ex-vice) Cleber Broch, que declinou da possibilidade. Então, o nosso nome acabou sendo consenso na cidade. Esse projeto (majoritário), uma candidatura competitiva, nasce tendo em vista o atual cenário. Mauá desandou, não avançou em nenhuma área. Hoje não há gestão, articulação em outros níveis”, pontuou Donisete, citando a criação no PDT de escola de governo para formulação do plano de governo e formação dos candidatos à vereança.

Caso confirme sua candidatura nas convenções partidárias, em julho, será a terceira vez em que Donisete, deputado estadual por quatro mandatos, entra na disputa pela Prefeitura – a primeira sem estar filiado ao PT. Coincidentemente, em todas duelou com o atual prefeito Atila Jacomussi (PSB). Na primeira ocasião, em 2012, recebeu adesão do socialista no segundo turno, venceu o páreo e abriu espaço para Atila na administração. Na última, sofreu revés para o próprio Atila – 46,7% contra 22,9%. “Foi mais desgaste do PT do que em relação à gestão”, defendeu. Em 2018, na briga por vaga de deputado federal, pelo Pros, ele obteve 14.735 votos – e ficou fora.