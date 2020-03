Nishikawa sugere ir à Justiça para obter nome de denunciante

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 00:05



Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo, Coronel Nishikawa (PSL) declarou que pretende ir à Justiça para tentar obter o nome da pessoa que o denunciou anonimamente por prática de “rachadinha” dentro de seu gabinete. A movimentação do parlamentar vem logo depois de o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acolher pedido do MP (Ministério Público) e arquivar o processo, sob alegação de que não foi possível encontrar provas suficientes do teor que consta na acusação.

Segundo Nishikawa, a intenção é, em um primeiro momento, fazer um pedido formal ao Ministério Público, entidade que recebeu a denúncia anônima. Caso o MP não divulgue o nome do autor da acusação, o deputado sustentou que tentará oficializar o requerimento via judicial, no intuito de entrar na sequência com processo, sem mencionar quais os objetos da medida em estudo.

“Meu gabinete vai formalizar pedido ao Ministério Público. Caso a gente não consiga o nome através deste pedido, vou acionar o corpo jurídico para tentar obter o nome do denunciante por meio da Justiça. Eu quero saber quem fez a denúncia até para mover uma ação contra essa pessoa”, alegou o parlamentar paulista.

Na quarta-feira, o desembargador Ferraz de Arruda, do Tribunal de Justiça, determinou arquivamento do inquérito sobre suposta “rachadinha” no gabinete do deputado. Além de Nishikawa, o inquérito recaía sobre o chefe de gabinete do deputado, Walter Resende, e de mais um assessor. Ambos continuam trabalhando com o parlamentar. O TJ acolheu pedido da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo.

“Fiquei muito abatido depois dessa denúncia, mas agora estou aliviado. Minha vida como militar não permitiria uma ação (irregular) como esta. E meus pais também me deram educação para ter uma vida correta”, afirmou Nishikawa.