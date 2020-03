Estado libera R$ 12 mi para São Bernardo e São Caetano

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 00:03



O governo do Estado vai repassar R$ 12 milhões para cidades do Grande ABC por meio do programa Desenvolve-SP. A liberação de R$ 4 milhões para São Bernardo e de R$ 8 milhões para São Caetano foi anunciada ontem pela manhã, durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, na Capital.

Os prefeitos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), participaram do ato, que reuniu outros chefes de Executivo de cidades do Interior. O evento contou ainda com a presença do vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), e do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB).

As duas cidades da região deverão destinar os recursos a obras e projetos que já estão encaminhados. São Caetano utilizará na construção do Atende Fácil Saúde, no Centro, enquanto São Bernardo investirá sua parcela na modernização do Ceitec (Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica).

Com investimento previsto de R$ 20 milhões, o prédio do Atende Fácil Saúde será erguido com os R$ 8 milhões anunciados ontem. Uma segunda parcela, de R$ 12 milhões, deverá ser liberada nos próximos dias e terá como destino a compra de mobília e de aparelhos que serão utilizados no equipamento.

“Tenho que frisar que todo o recurso será utilizado para a construção, mobiliário e compra de equipamentos ao Atende Fácil Saúde. A próxima parcela deverá estar disponível nos próximos dias”, pontuou Auricchio.

Conforme o prefeito são-caetanense, as duas parcelas da verba foram articuladas pelo deputado estadual e filho Thiago Auricchio (PL), que realizou as tratativas com o governo do Estado. “As obras, que se iniciaram há um mês, deverão seguir o cronograma e a previsão é entregar o equipamento já em agosto”, sustentou Auricchio.

O Atende Fácil Saúde é tratado como um dos eixos principais da rede municipal de saúde. O equipamento deverá atuar em quatro frentes principais, como apontou Auricchio em entrevista. No prédio haverá atendimento ambulatorial e especializado para idosos, centro de diagnósticos e uma farmácia de alto porte que deverá funcionar durante 24 horas, sete dias por semana. A localidade também é um dos diferenciais, uma vez que ficará entre as avenidas Goiás e Senador Roberto Simonsen.

O balanço do Desenvolve- SP envolveu, além de São Bernardo e São Caetano, outras 19 cidades que também foram contempladas com verbas do programa. Ao todo foram liberados R$ 133,7 milhões, que serão utilizados em obras de infraestrutura, como pavimentação de vias, sinalização, implantação de guias, drenagem e recapeamento asfáltico. Osasco foi a cidade que recebeu a maior parcela, de R$ 20 milhões, para recapeamento de vias no município.

SÃO BERNARDO

Com o anúncio do investimento, a Prefeitura de São Bernardo fará nos próximos meses a modernização do Ceitec, ampliando sua estrutura para atender centros de pesquisas, universidades e escolas técnicas para promoção de novos projetos. A expectativa é a de que as intervenções sejam iniciadas dentro de 90 dias, logo após a conclusão do processo licitatório.