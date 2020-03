São Bernardo terá Delegacia da Mulher 24 horas em junho

Anderson Fattori

13/03/2020 | 00:01



São Bernardo vai ganhar a primeira DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) com funcionamento 24 horas do Grande ABC. A ordem de serviço foi assinada ontem, no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) e pelo governador João Doria (PSDB). O equipamento ficará instalado em edifício municipal, na Rua Tasman, 301, no Jardim do Mar, dentro da Cidade da Criança. As obras começam hoje e a previsão para inauguração é junho.



Serão investidos R$ 330 mil no prédio que já existe e tem área de 650 metros quadrados. A DDM terá 14 salas, com atendimento de ocorrências, Siap (Sistema Integrado de Administração de Pessoal), cartórios, escrivão, delegado titular, assistente e plantonista; investigadores, chefia de investigação, recepção e revista, sanitários acessíveis, brinquedoteca, copa, cela, estacionamento e jardim. As intervenções estarão centralizadas nas partes hidráulica, elétrica e pintura geral do edifício.



“Infelizmente ainda há mulheres que sofrem com a violência. Tive a alegria de assinar a autorização para viabilizar a imediata implantação da Delegacia de Defesa da Mulher. Uma estrutura própria e com condições de trabalho para combater quaisquer crimes contra as mulheres”, comemorou o prefeito Orlando Morando. O governador João Doria enfatizou a importância desse modelo de implantação, com funcionamento 24 horas. “Teremos novo equipamento no município que defenderá mulheres que são vítimas de violência e de ameaças. Esse prédio será referência para todo o Estado de São Paulo”, destacou.