Sem histeria

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 23:59



Desde que os primeiros relatos de que a medicina diagnosticara o surgimento de doença desconhecida em província chinesa, ao fim do ano passado, o medo do coronavírus se proliferou pelo globo. O temor de contrair a enfermidade disseminou-se velozmente pelos países muito antes que a OMS (Organização Mundial da Saúde), na quarta-feira, decretasse status de pandemia, o temor da contaminação já havia chegado aos pontos mais insólitos do planeta. Não foi diferente no Grande ABC. Embora seja compreensivo o alarde, é preciso evitar o pânico.

No momento em que, pelos protocolos mundiais de saúde, não é mais possível impor barreiras geográficas para conter o vírus, a ação do indivíduo se torna mais eficaz do que qualquer medida governamental. E não é preciso fazer nada além de seguir recomendações básicas de higiene, como lavar as mãos com frequência, e alterar algumas regras sociais, como abraços e beijos no rosto – essas, somente pelo tempo necessário até que se encontre vacina eficaz contra o micro-organismo.

Outra medida profilática é evitar a divulgação de notícias falsas. O avanço do coronavírus, é preciso dizer, também se dá por meio da disseminação de informações sem cunho científico cujo único objetivo é impor terror à população. Por isso, antes de enviar qualquer tipo de conteúdo, verifique quais as fontes utilizadas e se o texto ou vídeo foi publicado em veículo com histórico de credibilidade. Na dúvida sobre se é ou não verdadeiro, opte por não encaminhá-lo.

Se cada indivíduo assumir a responsabilidade de conter o avanço do coronavírus, não esperando que o governo sozinho o faça, a sociedade muito em breve estará livre de mais uma ameaça à saúde. A conscientização da população é, até o momento, a única vacina eficaz contra o mal que assombra o planeta. Não há razão alguma para desespero. Não é a primeira vez que uma pandemia assola a civilização. A boa notícia é que a humanidade saiu vitoriosa de todas elas. O momento é de cuidado consigo mesmo, responsabilidade coletiva e calma para evitar o histerismo estéril.