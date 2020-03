Pedrinho volta a treinar no Corinthians e deve enfrentar o Ituano

12/03/2020 | 20:48



Pedrinho voltou aos treinos do Corinthians nesta quinta-feira depois de retornar da Europa, onde acertou sua transferência para o Benfica, de Portugal. O jogador participou de parte da atividade no gramado e depois foi para a academia pois não havia treinado nos outros dias da semana.

O Corinthians se prepara para a partida contra o Ituano, domingo, às 16h, na Arena Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Até o momento o jogo está confirmado com portões abertos apesar da pandemia de coronavírus.

Sem Pedrinho e sem os jornalistas, o técnico Tiago Nunes comandou um trabalho tático. Recuperado de problema na coxa direita, Yony González deve ser a principal novidade na escalação da equipe. O volante Ramiro está na reta final da recuperação do estiramento no joelho direito e ficará de fora da partida.

A três rodadas do término da primeira fase, a equipe alvinegra está na lanterna do Grupo D com dez pontos. O Bragantino lidera a chave com 14 pontos, seguido pelo Guarani, que tem 13. Os dois primeiros de cada chave avançam para as quartas de final.

Um provável Corinthians para enfrentar o Ituano terá: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton; Camacho, Cantillo, Luan e Pedrinho; Yony González (Vagner Love) e Boselli.