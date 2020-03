Técnico do Arsenal é diagnosticado com coronavírus; Premier League agenda reunião

12/03/2020 | 20:40



O Arsenal informou nesta quinta-feira que o técnico da equipe, o espanhol Mikel Arteta, testou positivo para o Covid-19. O treinador já está em isolamento, o mesmo acontecendo com os jogadores e outros funcionários do clube inglês que tiveram contrato com ele e já foram localizados.

Após o comunicado do Arsenal, o site da Premier League emitiu uma nota oficial para confirmar uma reunião de emergência nesta sexta-feira sobre o assunto e informou que mais comentários serão feitos apenas depois do encontro.

O clube divulgou que os dois centros de treinamentos, em Colney e Hale End, foram fechados e passam por uma limpeza profunda. O Arsenal informou ainda que busca localizar todos os funcionários que tiveram contato com Arteta.

"A saúde de nosso pessoal e do público em geral é nossa prioridade e é aí que está nosso foco. Nossos pensamentos estão com Mikel, que está decepcionado, mas de bom humor. Estamos em diálogo ativo com todas as pessoas relevantes para gerenciar essa situação de forma adequada e estamos ansiosos para voltar a treinar e jogar assim que o conselho médico permitir", afirmou Vinai Venkatesham, diretor do Arsenal, no comunicado emitido pelo clube.

Arteta também se pronunciou. "Isso é realmente decepcionante, mas fiz o teste depois de me sentir mal. Estarei no trabalho assim que me for permitido."

No comunicado, o Arsenal já anunciou que obviamente não vai entrar em campo e os próximos compromissos terão de ser remarcados. Nesta semana, o jogo com o Manchester City foi adiado após o presidente do Olympiakos, Evangelos Marinakis, testar positivo para o Covid-19. Ele havia tido contato com o técnico e os jogadores do clube inglês por ocasião da partida pela Liga Europa.

OUTRO CASO - O lateral-esquerdo do Manchester City, Benjamin Mendy, está em isolamento e recebendo cuidados médicos após um familiar ser diagnosticado com o coronavírus. O francês disputou o clássico com o Manchester United no último domingo e depois treinou normalmente com os companheiros na semana. Ele fez o teste para o Covid-19 e aguarda o resultado.