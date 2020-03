Grupo mostra que não tem limite de idade para aprender a dançar

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 00:01



Amanhã, a EE Professor Alfredo Burkart, no bairro Nova Gerty, em São Caetano, recebe a primeira edição do ano do Diário do Grande ABC nos Bairros. Uma das atrações é a apresentação de dança cigana e do ventre, realizada por grupo da terceira idade do Instituto El Kaderi, que também convidará o público a participar da atividade.

“Queremos mostrar que todo mundo pode fazer (aulas de dança), independentemente da idade e da condição social”, afirma Samia El Kaderi, proprietária do instituto de dança. Segundo ela, há casos de alunas que sonharam em dançar durante toda a vida, mas apenas tiveram a oportunidade de realizá-lo quando se tornaram idosas.

“As pessoas criam limitações com elas mesmas e, quando começam (a dançar), percebem que não têm limite para a felicidade ou para correr atrás dos sonhos”, avalia Samia, que está participando da ação social do Diário pela primeira vez.

O evento reunirá pelo menos 15 serviços e atrações para toda a família. Destaque para os atendimentos de saúde, como cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) e massagem das mãos, oferecidas pelo Instituto Constelação, e exame oftalmológico, realizado pela Ótica Ultra Visão, além da Carreta da Saúde da Prefeitura de São Caetano, com consultas médicas, teste de glicemia e atendimento oftalmológico.

Para as crianças, terá cama elástica, brinquedão inflável, Oficina Diarinho – oportunidade para conhecerem o caderno infantil do Diário – e oficina de skate, promovida pelo Jump The Gap. Já o projeto Kids Save Lives Brasil realizará eletrocardiograma em jovens de 8 a 12 anos.

Os cuidados com a beleza incluem corte de cabelo pelo Instituto Embelleze e higienização facial feita pelos profissionais da Nemawashi Cosméticos. Equipe da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Caetano marcam presença com atendimento itinerante da Comissão de Assistência Judiciária.

Ao término do evento, serão sorteadas dez cestas básicas e ingressos para o cinema. A ação, que será realizada das 9h às 15h, é gratuita. A edição conta com patrocínio da CLD e do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional da Prefeitura de São Caetano.

Para Rosângela Marotti, professora coordenadora do núcleo pedagógico do Programa Escola da Família da Diretoria de Ensino de São Bernardo, responsável por São Caetano, a expectativa é facilitar o acesso da comunidade a diversos serviços e ao entretenimento.