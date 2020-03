S.Bernardo recebe a primeira delegacia da mulher com funcionamento 24 horas na região

Do Dgabc.com.br



12/03/2020 | 20:34



A Prefeitura de São Bernardo e o Governo do Estado anunciaram nesta quinta-feira (12), a implantação de uma nova DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) com funcionamento 24 h horas, a primeira do Grande ABC. O novo espaço ficará na Rua Tasman, 301, no Jardim do Mar. As obras começam nesta sexta-feira.

O investimento será de R$ 330 mil, com previsão de inauguração em junho. A DDM terá um total de 14 sala, com atendimento de ocorrência, cartórios, escrivão, delegado titular, assistente, plantonista, investigadores, chefia de investigação, recepção e revista, sanitários acessíveis, brinquedoteca, copa, cela, estacionamento e jardim. As intervenções a serem feitas são: reforma geral do prédio, da parte hidráulica, elétrica e pintura geral.

A assinatura da ordem de serviço ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, e, além dos chefes do Executivo municipal, prefeito Orlando Morando (PSDB), e estadual, João Doria (PSDB), o ato contou com a presença da deputada estadual Carla Morando (PSDB), do secretário estadual de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, e do secretário de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos.

“Infelizmente ainda há mulheres que sofrem com a violência e, dentro de nossa política de Segurança e defesa às mulheres, tive a alegria de assinar a autorização para viabilizar a imediata implantação da DDM. Uma estrutura própria e condições de trabalho para combater quaisquer crimes contra as mulheres”, afirmou Morando.

Doria enfatizou a importância desse modelo de implantação na cidade. “Teremos um novo equipamento no município que defenderá mulheres que são vítimas de violência e de ameaças. Esse prédio será uma referência para todo o Estado de São Paulo”, disse.