12/03/2020 | 19:11



Luciana Gimenez está vivendo um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, nos bastidores do Luciana By Night que ele gravou na última quarta-feira, dia 11, a apresentadora falou mais sobre o affair com o empresário Eduardo Buffara. Para quem não lembra, os dois foram flagrados aos beijos em um camarote na Sapucaí, Rio de Janeiro, durante o Carnaval de 2020.

Ao ser questionada sobre o novo boy, Luciana respondeu:

- Nos conhecemos no Réveillon, ficamos nos falando direto, mas ainda não é namoro.

Ao ser questionada sobre já ter ficado com mulheres, Luciana respondeu simplesmente:

- Eu não namoraria com mulher.

Será que em breve a apresentadora assumirá um novo relacionamento?