12/03/2020 | 19:10



Na última quarta-feira, dia 11, a cantora Maraisa apareceu em uma foto com o cantor sertanejo Fabrício - dupla de Henrique -, depois de terminar seu relacionamento com o empresário Luiz Souza Lima, com quem estava desde janeiro de 2020.

Segundo o colunista Leo Dias, a cantora anunciou que estava solteira na última segunda-feira, dia 9, e que, durante a festa de aniversário de Fabrício, os dois não se preocuparam em esconder o romance.

Em uma foto publicada pelo cantor sertanejo Henrique, o casal, inclusive, aparece abraçadinho.

A fila anda!