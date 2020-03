Mariana Rios escolhe itens de luxo caríssimos para dar de presente para madrinhas de seu casamento

12/03/2020 | 18:11



Segundo todos os indícios, o casório de Mariana Rios com Lucas Kalil será um sucesso!

A atriz ficou noiva no fim de 2018 e em breve subirá ao altar. Para isso, todos os preparativos do grande dia estão sendo arranjados e os detalhes estão sendo compartilhados no Instagram.

Entre os itens que estarão presentes na cerimônia estão um champanhe avaliado em mil e 900 reais.

Os convidados já podem esperar mimos caros, como uma vela de uma grife britânica que custa 350 reais, um presente para as madrinhas, que também receberam uma joia e um pijama.

A morena, que celebrou o noivado em dezembro, no Uruguai, passou a última quarta-feira, dia 11, escolhendo doces, bebidas e lembrancinhas.

Hoje foi um dia muito especial! Minhas melhores amigas chegaram em São Paulo pra viver todo esse momento ao meu lado!, escreveu Mariana Rios em sua rede social.

Logo depois, ela acrescentou:

Foi perfeito e muito divertido!

Não se sabe se o casal realmente pagará por todos os itens, mas quem vai ganhar com tudo isso serão os convidados.