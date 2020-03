Advogados da viúva de Chico Anysio afirmam que bens do ator já haviam sido entregues aos seus herdeiros

12/03/2020 | 18:11



A polêmica envolvendo o testamento de Chico Anysio está dando o que falar! Após a divisão de bens do ator, que morreu em 2012 aos 80 anos de idade, não contemplar um de seus filhos, Lug de Paula, o documento foi anulado pela Justiça, como contaram os advogados da viúva do humorista, Malga Di Paula, para o jornal Extra.

Em comunicado oficial, a defesa de Malga disse que o testamento foi anulado, pois Chico dispôs da totalidade de seus bens, contrariando disposição do Código Civil - já que, pela lei brasileira, uma pessoa não pode deserdar um filho e retirar sua esposa da divisão de bens.

Eles também informaram que apresentaram recurso à decisão, já que a viúva informou que os bens do humorista já haviam sido entregues aos seus respectivos herdeiros destinatários na forma constante do testamento. Esses bens, inclusive, fazem parte do acervo imaterial do espólio, e até agora ainda não foram avaliados.

Malga também briga na justiça para ser a única herdeira do apartamento de sete milhões de dólares que Chico possuía na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e que foi comprado quando eles ainda eram casados. Um novo parecer da Justiça deve ser feito até o próximo fim de semana.

A empresária viveu um relacionamento com o humorista de 2001 a 2012, e um ano após a morte do ator, se casou novamente com o empresário Felipe Batista.