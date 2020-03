Gisele Bündchen diz que seu filho não quer mais ganhar presentes de aniversário e prefere doações

12/03/2020 | 18:11



A modelo Gisele Bündchen é capa da revista Marie Clare de abril de 2020 e nas páginas da revista ela explicou como educa seus filhos em relação ao meio ambiente e sustentabilidade. Segundo a People, que publicou parte da entrevista nesta quinta-feira, dia 12, Gisele está ensinando seus filhos - Benjamin e Vivian - que nós não estaríamos aqui se não fosse por nosso planeta e que ele é a nossa única casa.

Segundo Bündchen, seus ensinamentos tem dado certo, particularmente, com seu filho Benjamin Rein, de dez anos de idade. A modelo disse:

- Uma história que eu consigo lembrar é quando nós fomos à praia e meu filho Benny [Benjamin] achou plástico no mar. Ele ficou tão chateado, e eu expliquei para ele que era isso que acontecia quando descartávamos as coisas, às vezes, elas terminam no mar.

Gisele continuou:

- Nos últimos anos, ele decidiu que não queria mais presente dos amigos deles em sua festa de aniversário, ao invés disso, ele gostaria que todos doassem para organizações que ajudam animais em perigo ou extinção.

A modelo contou ainda que, enquanto uma família, ela, seu marido, Tom Brady, e filhos, usam garrafas reutilizáveis e as crianças entendem que plástico está machucando nosso planeta. Gisele completou:

- Eu vejo eles falando com os amigos sobre esses assuntos e mostrando as garrafas reutilizáveis, esperando que eles comecem a usar também (...) Esse tipo de atitude nos permite trabalhar de uma maneira simples, alternativa e de maneira ecológica, que podem fazer uma diferença enorme. Minha família tenta focar em reduzir o uso de papel e plástico em casa. Nós usamos um filtro de água e garrafas reutilizáveis, e transformamos em adubo nos restos de alimento orgânico. (...) Quando nós vamos às compras no supermercado, nós sempre levamos nossas sacolas. Nós fazemos nosso melhor. Eu sempre lembro meus filhos que todas nossas escolhas podem ter um impacto no planeta e que nós sempre precisamos tentar nosso melhor. É isso o que importa.

Ainda segundo o veículo, os momentos que Gisele mais ama como mãe são aqueles em que eles podem estar na natureza e aprender as coisas fazendo. Por fim, a modelo afirmou que tenta mostrar para seus filhos como as palavras tem poder e como podem usá-las:

- Se você não tem nada agradável a dizer, então não diga nada. Cada pessoa é especial da sua maneira e todo mundo tem alguma coisa única para agregar no mundo. Nós todos estamos aqui para aprender a crescer.