Rodrigo Faro imita Anitta com corset transparente para o quadro Dança Gatinho

12/03/2020 | 18:10



Chegou a vez da Anitta! Com a volta do quadro Dança Gatinho, Rodrigo Faro escolheu encarnar a funkeira durante a Hora do Faro, na Record. O apresentador se fantasiou de Anitta com todo o figurino, de peruca, corset e salto alto. O anúncio foi feito em seu Instagram na noite da última quarta-feira, dia 11.

Tudo bem, tô com outro contatinho... Dança Gatinho! Por que choras, Anitta?, escreveu Faro, fazendo referência à música Contatinho da cantora.

Léo Santana, parceiro da carioca na gravação do hit, adorou a brincadeira e correu para comentar no post:

Não perderei por nada nesse mundo. Saudades, hermano. E gratidão pelo carinho e respeito de sempre.

A funkeira aparentemente se divertiu bastante com a situação:

HAHAHHAHAAHAHAHHAHAHAHAHHA QUERO VERRRRRRR, comentou.

A empresária Nadja Pessoa também deixou registrado seu elogio:

Você arrasa, amigo, escreveu ela.

Os números musicais do programa, que eram um sucesso, haviam passado por um hiato, mas retornaram semanalmente nesse mês de março, estreando logo com uma apresentação de Jennifer Lopez.

O programa com a performance de Anitta já foi gravado, mas ainda não tem uma data para ir ao ar.