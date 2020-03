Filha de Leonardo, Jéssica Costa passa por terceira cirurgia cardíaca: Coração novo! Vida nova!

12/03/2020 | 18:10



Jéssica Costa, a filha de Leonardo, passou por mais uma cirurgia no coração no começo do mês. A influenciadora digital, que tem um problema cardíaco desde que nasceu, compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto em que aparece sorridente, deitada em uma cama no hospital de Goiânia.

Na legenda, ela explicou o seguinte:

02.03.2020 fiz minha terceira cirurgia cardíaca! Graças a Deus deu tudo certo. Troquei minha válvula pulmonar e agora é VIDA NOVA! Sou MUITO grata a Deus, ao Dr. José Pedro e equipe, ao Dr. Carlos César, ao meu pai Leonardo e a toda minha família e amigos que oraram por mim. Vim dizer que já estou bem já de alta e em Goiás para me recuperar. Coração NOVO vida NOVA! Obrigada mesmo por todas as mensagens e orações, me resguardei nesses dias mas agora estou de volta! Só alegria.

Lembrando que ela, que é casada com Sandro Pedroso, havia contado aos seus fãs no final de 2019 que teria que passar por uma nova cirurgia.