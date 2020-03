Obituário – 13 de março de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/03/2020 | 00:01



Santo André

Aginilo Alves Fernandes, 72, natural de Iguatu (CE). Residia no Parque América, em São Paulo. Dia 07. Cemitério Parque dos Girassóis, São Paulo.

Dirce Maria Pereira, 73, natural de Tocos de Moji (MG). Residia em Santo André. Dia 07. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lázaro Alves da Fonseca, 88, natural de Socorro (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 07. Memorial Jardim Santo André.

Severino Lopes de Santana, 74, natural de Sertania (PE). Residia em São Paulo. Dia 07. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdeir da Costa, 62, natural de Santo André (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 07. Memorial Jardim Santo André.

São Bernardo do Campo

Anália de Almeida da Silva, 82, natural de Mairi (BA). Residia em Santo André. Dia 07. Cemitério Baeta Neves.

Aurea Batista Restani, 81, natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Centro de São Bernardo do Campo. Dia 07. Cemitério Jardim da Colina.

Casilda Silva Rocha, 79, natural de Malacacheta (MG). Residia no Bairro Batistini, em São Bernardo do Campo. Dia 07. Cemitério Jardim Santo André.

Honorina Maria da França, 81, natural de Amaraji (PE). Residia em São Paulo. Dia 07. Cemitério Memorial Parque Paulista.

Joana Xavier de Medeiros, 93, natural de Santa Luzia (PB). Residia no Bairro dos Fincos, em São Bernardo do Campo. Dia 07. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa.

Maria José do Amaral Silva, 70, natural de Itabaiana (CE). Residia em São Paulo. Dia 07. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa.

Marlene Bueno Medeiros, 71, natural de Botucatu (SP). Residia no Bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo. Dia 07. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa..

Rosalina de Jesus, 62, natural de Cristais (MG). Residia no Bairro dos Casa, em São Bernardo do Campo. Dia 07. Cemitério Carminha, Bairro dos Casa.

Walter Alonso, 82, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo. Dia 07. Cemitério Jardim da Colina.

Wilson Caberlin, 78, natural de Marília (SP). Residia em Santo André. Dia 07. Cemitério Jardim da Colina.



São Caetano do Sul

Anselmo Gimenez, 77, natural de São Caetano do Sul (SP). Residia no Bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. Cemitério das Lágrimas

Irene Turati de Oliveira, 88, natural de Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul. Dia 07. Cemitério da Cerâmica.

Mauá

Augusto Sodré Castro, 50, natural de Ilhéus (BA). Residia no Bairro Eldorado, em Diadema. Dia 07. Cemitério Santa Lídia, Mauá.

Edvaldo Paulo de Melo Filho, 29, natural de São Paulo (S). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 07. Cemitério Santa Lídia, Mauá.

Jandira Souza Ferreira, 67, natural de Passos (BA). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 07. Cemitério Santa Lídia, Mauá.

João Batista Pereira, 79, natural de Avanhandava (SP). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 07. Cemitério Santa Lídia, Mauá.

Pedro Pereira, 79, natural de Milagres (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 07. Cemitério Santa Lídia, Mauá.

Uedson Benedito de Lima, 46, natural de Exu (PE). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 07. Cemitério Santa Lídia, Mauá.

Diadema

Eduardo Pereira dos Santos, 73, natural de Jequié (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 07. Cemitério Jardim Vale da Paz.

Maria da Penha Pereira Coêlho, 63, natural de São Paulo (SP). Residia no Bairro Conceição, em Diadema. Dia 07. Cemitério Jardim Vale da Paz.

Ribeirão Pires

Alice da Silva Alexandre, 61, natural de Ribeirão Pires (SP). Residia no Jardim Belém, em Suzano. Dia 07. Cemitério São Sebastião, Suzano.