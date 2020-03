Vídeo: novo Renault Duster agrada em primeiro contato

Leo Alves

Do Garagem360



12/03/2020 | 17:18



Lançado na última semana, o novo Renault Duster causou uma boa primeira impressão na equipe do Garagem360. No vídeo a seguir, o repórter Leo Alves andou no modelo juntamente com o jornalista Carlos Mattos, do canal Motor Driver, que foi responsável pela filmagem e edição do material.

Confira o vídeo completo abaixo:

Novo Renault Duster

Impressões

Para conferir o texto das primeiras impressões, clique aqui.

Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Foto: Leo Alves Andamos na nova geração do Renault Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Modelo em argila compara o modelo atual (esq.) com o novo (dir.) Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Evolução do Renault Duster Leo Alves Evolução do Renault Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Leo Alves Renault apresenta a segunda geração do Duster Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Victor Eleutério / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Divulgação Os detalhes do Renault Duster renovado Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021. Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem / Renault Novo Renault Duster 2021.