Irene Ravache ganha hoje homenagem na TV Cultura

Vinícius Castelli



12/03/2020 | 23:38



A atriz e diretora teatral Irene Ravache é assunto na grade da TV Cultura. Ela ganha homenagem no programa Persona em Foco, que vai ao ar a partir das 23h30 e será entrevistada por Juca de Oliveira e pelo diretor Ivan Lima. A apresentação é de Atílio Bari.

Irene aproveita para contar ao público sobre sua trajetória na dramaturgia, incluindo como foi o início de sua carreira, em 1962, quando fez um curso de interpretação na Fundação Brasileira de Teatro.

Ela fala ainda sobre sua passagem pelo telejornalismo e relembra fatos engraçados de sua caminhada profissional. Além do teatro, onde protagonizou espetáculos como Roda Cor de Roda, De Braços Abertos, Uma Relação Tão Delicada, Bodas de Papel e Filhos do Silêncio, a atriz de 75 anos fez trabalhos na televisão (com mais de 30 participações) e nas telas de cinema.