Peça ‘O Amor Venceu’ é opção em São Bernardo

Vinícius Castelli



12/03/2020 | 23:36



Em cartaz há duas décadas e baseado no livro O Amor Venceu, de Zíbia Gaspareto (1926-2018), o espetáculo teatral de mesmo nome toma conta do Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171), em São Bernardo, domingo, a partir das 19h. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e podem ser comprados pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.

Tendo como cenário o Egito antigo, a obra conta a história de Pécos, homem que é promovido ao cargo de general supremo e é agraciado pelo faraó com um presente.

Ele ganha duas escravas. Solimar, que aprendeu com o pai os conceitos sobre as leis que regem a vida dos homens na Terra, e Nalim, que era nobre no local onde nasceu, foi escravizada e pretende voltar ao lugar de origem e se vingar. VC