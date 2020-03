Dupla sertaneja Jorge & Mateus faz show amanhã na região

Vinícius Castelli



12/03/2020 | 23:35



Um dos nomes mais consolidados no cenário sertanejo nos dias atuais, a dupla de Goiânia Jorge & Mateus tem agenda marcada no Grande ABC e se apresenta amanhã no palco da Estância Alto da Serra, em São Bernardo. As entradas custam de R$ 40 a R$ 220.

Os artistas aproveitam a oportunidade para divulgar o último trabalho, Terra Sem CEP. Além de faixas como Propaganda e Trincadinho, temas mais novos como Cheirosa e Tijolão, que ilustram o último EP, e Tudo em Paz, também fazem parte do repertório do espetáculo.

Antes deles, que se encarrega de esquentar o público é o cantor paranaense Jefferson Moraes. Com foco em temas românticos e de sofrência, o artista aposta em composições como Beber com Emergência, Precisava Escrever e Coleção de Ex, por exemplo.



Jefferson Moraes e Jorge & Mateus – Música. Amanhã, a partir das 21h. Na Estância Alto da Serra – Estrada Nevio Carlone, 3, em São Bernardo. Ingressos: R$ 40 a R$ 220 (www.ticket360.com.br).