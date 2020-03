Estreias de cinema para a cidade de São Paulo

12/03/2020 | 16:26



PRÉ-ESTREIAS

+ Um Lugar Silencioso - Parte 2

Dir. John Krasinski. Com Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds. Na continuação da saga, a família Abbott precisa encarar o terror mundo afora. Obrigados a enfrentar o desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam não são as únicas ameaças da humanidade. 16 anos. 97 min.

ESTREIAS

Alva

Dir. Ico Costa. Com Henrique Bonacho. Após cometer um grave crime, Henrique se esconde na floresta. Sozinho, com a consciência pesada com o que fez, ele passa os dias na esperança de conseguir fugir da acusação. 12 anos. 98 min.

Aprendiz de Espião

Com Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal. Ação. Um experiente agente da CIA é enviado a uma viagem para espionar uma família. O que ele não esperava era ter que se submeter aos caprichos de uma menina de nove anos. 12 anos. 100 min.

Bloodshot

Dir. Dave Wilson. Com Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan. Um ex-soldado com poderes especiais ressuscita após ser assassinado. Ao apagarem sua memória, ele parte em busca de vingança. 14 anos. 90 min.

(BOM) Disforia

Dir. Lucas Cassales. Com Isabela Lima, Rafael Sieg. Suspense. Depois de superar um trauma, um psicólogo volta a atender em seu consultório. A primeira paciente é uma menina que faz com que as fobias do profissional voltem à tona. 14 anos. 97 min.

A Maldição do Espelho

Dir. Aleksandr Domogarov. Com Angelina Strechina, Tatyana Kuznetsova, Daniil Izotov. O fantasma da Rainha de Espadas ressurge depois que alunos de um colégio interno fazem sua invocação em frente ao espelho. A atitude pode custar suas almas. 16 anos. 73 min.

Mulher

Dir. Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand. O documentário explora temas como maternidade, educação, casamento, independência financeira e sexualidade sob a perspectiva de duas mil mulheres de 50 países diferentes. 10 anos. 104 min.

(BOM) Nóis por Nóis

Dir. Aly Muritiba, Jandir Santin. Com Ma Ry, Maicon Douglas, Otávio Linhares. Durante um baile de rap, quatro jovens se ocupam com objetivos diferentes, mas uma reviravolta acaba juntando os destinos de todos de maneira permanente. 16 anos. 103 min.

(ÓTIMO) O Oficial e o Espião

Dir. Roman Polanski. Com Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner. Na Paris do final do século 19, o capitão francês Alfred Dreyfus, um dos poucos judeus que faz parte do exército, é acusado de traição e sentenciado à prisão perpétua. É quando o investigador Picquart decide seguir as pistas do caso. 14 anos. 138 min.

As Primeiras Férias Não se Esquece Jamais!

Dir. Patrick Cassir, Patrick Cassir. Com Jonathan Cohen, Camille Chamoux, Camille Cottin. Marion e Ben se conhecem no Tinder e decidem sair de férias juntos. Sem programação definida, eles percebem que acalentam sonhos diferentes. 16 anos. 102 min.

Solteira Quase Surtando

Dir. Caco Souza. Com Mina Nercessian. Beatriz é uma solteira convicta. Ao saber que está entrando em uma menopausa precoce, resolve procurar um parceiro para ser o pai de seu filho. 14 anos. 80 min.

Terremoto

Dir. John Andreas Andersen. Com Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro. Um terremoto atinge a cidade de Oslo no ano de 1904. De acordo com a previsão de geólogos, outros abalos podem ocorrer, mas só o geólogo Kristian Eikjord parece se preocupar com a segurança de todos. 14 anos. 108 min.