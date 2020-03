Familiar de funcionário da Prefeitura de São Bernardo é infectado com novo coronavírus

Do Dgabc.com.br



12/03/2020 | 16:12



O familiar de um funcionário da secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo foi contaminado pelo novo coronavírus (Covid-19), de acordo com informações da Prefeitura do município.

Em nota, a Administração municipal informou que por esse motivo, o colaborador foi afastado e os demais funcionários que trabalham no mesmo andar que ele orientados pela Vigilância Epidemiológica, com todas as recomendações necessárias.

"A Administração segue, por meio da secretaria de Saúde, alinhada aos boletins do Ministério da Saúde em tudo que se refere ao vírus. A cidade vem se preparando, por meio do “Comitê de Combate ao Coronavírus” com estratégias traçadas pelos membros da comissão para as fases de contenção e mitigação da doença", afirmou.



A Prefeitura reitera ainda que está ainda que "pleiteia, junto ao Governo no Estado e Governo Federal, novas verbas que ajudarão a financiar toda a estrutura de Saúde necessária para o tratamento de possíveis infectados no município com o COVID-19".