Pandemia modifica agenda cultural na América do Sul

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 16:21



A Paramount Pictures Brasil adiou por tempo indeterminado a estreia do filme Um Lugar Silencioso – Parte II, que deveria chegar às salas de cinema nesta quinta-feira. Em comunicado oficial, a empresa disse ter levado em conta “a situação mundial com o desenvolvimento do Coronavírus (covid – 19) e as medidas de restrição de aglomerações”.

Velozes e Furiosos 9, da Universal, teve data remarcada de maio para abril de 2021. Os dois longas-metragens brasileiros A Menina Que Matou os Pais, e O Menino Que Matou Meus Pais, que tinham pré-estreia agendada para dia 19 – com lançamento para 2 de abril –, também tiveram as datas adiadas.

Na Capital paulista, o Teatro Unimed suspendeu temporariamente as sessões do espetáculo São Paulo. Segundo comunicado, "a medida visa à prevenção e à segurança do público e das equipes de trabalho em relação à expansão do Coronavírus, seguindo orientação do Ministério da Saúde para que se evitem aglomerações". Quem adquiriu ingressso deve procurar o canal usado para compra para reaver o dinheiro.

Na Argentina, o festival Lollapalooza, marcado entre os dias 27 e 29, foi adiado. A organização procura datas para o segundo semestre. A edição chilena, que aconteceria na mesma data, também foi suspensa e deve ser remarcada para a partir de julho.