Kim Kardashian mostra que vidente previu há 12 anos uma pandemia em 2020

12/03/2020 | 16:10



Postou e saiu correndo! Kim Kardashian atiçou a curiosidade de seus quase 64 milhões de seguidores no Twitter na última quarta-feira, dia 11.

A estrela de Keeping Up With The Kardashians compartilhou uma foto de uma página de livro que dizia que uma pandemia se alastraria no ano de 2020.

Por volta de 2020, uma doença grave semelhante à pneumonia se espalhará pelo planeta, atacando os pulmões e os brônquios, e resistindo a todos os tratamentos conhecidos, dizia o trecho assinalado.

Na legenda do post, a morena escreveu:

Kourtney [Kardashian, irmã de Kim] acabou de enviar isso no nosso grupo.

O post viralizou por se relacionar com a epidemia do coronavírus que o mundo tem enfrentado nos últimos meses.

A obra é End Of Days (Fim dos Tempos: Estudos, Previsões e Profecias, em português), escrito em 2008 pela autora Sylvia Browne.

Sylvia era médium e vidente, e faleceu em 2013, aos 77 anos. Em vida, ela ficou bastante famosa e chegou a participar de programas de televisão e de rádio, além de escrever dezenas de livros que alcançaram o status de mais vendidos. Muitas de suas previsões, no entanto, provaram estar erradas.

Caso desta vez a vidente esteja certa, podemos nos tranquilizar porque ela também escreveu no livro:

Quase mais desconcertante do que a própria doença será o fato de que ela desaparecerá tão rapidamente quanto chegou, atacando novamente em dez anos, e depois desaparecendo completamente.