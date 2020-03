Meghan Markle e Príncipe Harry se emocionam em suas últimas atividades na realeza

12/03/2020 | 16:10



Como você pode acompanhar, Meghan Markle e Princípe Harry estão em processo de afastamento da Família Real e têm cumprido suas últimas obrigações como Duque e Duquesa de Sussex. Nesta quinta-feira, dia 12, a People e o Telegraph divulgaram depoimentos de fontes próximas do casal revelando como os dois estão se sentindo durante esse período.

No dia 7 de março, Meghan e Harry foram a uma homenagem às forças armadas britânicas e o príncipe colocou seu uniforme militar vermelho, que representa seu cargo de Capitão-General do exército britânico, pela última vez. A fonte afirmou:

- Foi muito emocionante para ele!

Depois de servir o exército por dez anos, seu cargo será suspenso, seguido de seu título real. A fonte continuou a dizer:

- Foram dez anos da vida dele que ele cedeu para servir o país e ele basicamente tem que deixar isso de lado agora, porque escolheu proteger sua família.

A People compartilhou, ainda, o que a roteirista Danielle Alexandra, que conheceu o casal durante o Endeavour Fund Awards, contou:

- Eu fiquei muito comovida quando Harry disse que ele sabia que poderiam contar sempre com a ajuda dos soldados e eles podiam contar com a dele.

Os conhecidos do casal afirmaram, ainda, que o momento foi muito emocionante, que significou muito para Harry e revelou que, no fundo, eles estão muito apaixonados um pelo outro e o que as pessoas veem, é realmente o que eles são.

A duquesa

Nessa quinta-feira, dia 12, Meghan Markle ficou aos prantos durante suas últimas atividades como Duquesa de Sussex, segundo o que foi revelado por uma fonte ao Daily Telegraph. O Instagram oficial do Duque e da Duquesa de Sussex publicou um vídeo de Meghan ao lado de mentes brilhantes de toda a Associação de Universidades das Nações, para ouvir sobre seu compromisso em enfrentar os desafios globais. Além disso, foi escrito na legenda:

A duquesa conversou com estudiosos estudando e pesquisando áreas importantes ao redor; limpando a poluição plástica em nossos oceanos, ajudando a construir cidades mais sustentáveis, melhorando os resultados de saúde para os cidadãos e apoiando o trabalho decente e o crescimento econômico (...) A duquesa, que também frequentou a universidade com o apoio de uma bolsa de estudos, é uma forte defensora da educação acessível para todos.

A colunista do Telegraph, Bryony Gordon, afirmou que, por trás das câmeras, a emoção nos olhos da duquesa em seus últimos compromissos pareciam ser uma tristeza profunda e continuou:

- Tristeza deles terem chegado nesse ponto, deles não terem conseguido fazer funcionar o conto de fadas ter chegado ao fim.

E questionou:

- Quão irônico é o último compromisso dela ser em um lugar que celebra a diversidade, a singularidade e a força que obtemos ao abraçarmos nossas diferenças?