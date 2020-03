12/03/2020 | 15:15



Em nota publicada no seu site oficial, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou que países aliados interceptaram aeronaves militares russas, utilizadas para bombardeios, sobrevoando as costas ocidentais da Irlanda e do Reino Unido, este último um dos membros da Otan, e sobre o Golfo da Biscaia.

A jornalista e porta-voz da organização, Oana Lungescu, disse, em sua conta no Twitter, que a Otan sempre protege o espaço aéreo de países aliados.

"Estamos vigilantes e continuamos monitorando as atividades aéreas perto das fronteiras da aliança", declarou a jornalista romena.