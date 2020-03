Anitta comenta desejo de estar no BBB20: - Eles não sabem dessa história de coronavírus, não estão vivendo esse inferno

12/03/2020 | 15:11



O pandemia do coronavírus tem deixado muita gente preocupada, e até mesmo Anitta mostrou sua inquietação em relação à doença. A cantora, que está tirando férias nas Ilhas Maldivas, desabafou no Instagram Stories sobre o desejo de estar dentro da casa do BBB20, já que lá os participantes estão protegidos da doença e não tem recebido notícias alarmantes sobre o mundo.

- Acordei com o desejo de ter estado no Big Brother Brasil, porque eles não sabem dessa história de coronavírus. Eles não estão vivendo esse inferno que todo mundo tá fazendo a gente viver. O tempo inteiro falando disso, botando medo nos outros. Os participantes do BBB estão lá, não estão sabendo que isso está acontecendo, não estão recebendo essas 700 mensagens que a gente está recebendo todo dia falando disso e botando medo na gente. Então felizes estão eles nesse momento, mal sabem eles que quando entraram estavam se livrando desse estresse.

Em seguida, Anitta começou a divagar sobre caso a população fosse extinta e só sobrassem os confinados do reality:

- Já pensou acaba todo mundo e só fica o povo que ficou no BBB? Como é que eles vão descobrir? Aí eles estão lá, começa a acabar tudo e só sobrou eles que estavam confinados. Aí começa a parar de entrar no ar, depois começa a parar de receber comida, aí vão ficar pensando no que aconteceu. Iam ficar com medo de ser um teste, sair e ser eliminados. Aí eles iam sair, não ia ter mais nada, nem mais internet pra eles pesquisarem, e aí eles iam ter que procurar jornal na rua pra ler o que aconteceu. E aí teriam que repovoar o mundão.

A cantora ainda concluiu dizendo que irá se inscrever na próxima edição do reality, para evitar ser infectada por outras doenças:

- Ou seja, próximo BBB eu tô me inscrevendo, porque do jeito que o mundo tá, cada dia muda um negócio e no próximo BBB vai ser alguma coisa em que todo mundo vira zumbi, eu vou estar lá dentro protegida. Maior prêmio era esse, continuar a espécie humana.

Quem também está preocupado assim como Anitta?