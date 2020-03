Botafogo diz que negociação por Yaya Touré está 'definitivamente encerrada'

12/03/2020 | 14:25



Yayá Touré não vai reforçar o Botafogo na sequência da temporada de 2020. Nesta quinta-feira, Ricardo Rotenberg, vice-presidente de marketing e comercial do clube, confirmou que as negociações para contratar o meio-campista marfinense estão definitivamente encerradas.

De acordo com Rotenberg, a pandemia de coronavírus seria um fator que dificultou a negociação, além de questões familiares. "Situação difícil, jogador não conseguiu se definir, há a questão do coronavírus na Europa. Yaya está com negociação definitivamente encerrada por parte do Botafogo", afirmou o dirigente em entrevista à rádio Brasil.

O dirigente também buscou minimizar o fracasso nas negociações, que se arrastaram por várias semanas. "História do Botafogo é maior que quaisquer jogadores que atuaram, atuam ou atuarão pelo clube", acrescentou, apontando que o meio-campista não faz mais partes dos planos da diretoria, que acalentava o desejo de contar com ele para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Há cerca de 10 dias, Rotenbeg havia indicou que o clube não vinha tendo êxito nas conversas com Yaya Touré, embora também tenha declarado que as conversas poderiam ser retomadas. Isso, portanto, aconteceu, mas novamente a diretoria não conseguiu convencer o marfinense a reforçar o Botafogo, desistindo de vez de contratá-lo com o impasse nas conversas.

Yaya Touré era o segundo reforço de peso estrangeiro que o Botafogo buscava para a temporada de 2020. O clube já contratou o japonês Keisuke Honda, que ainda não fez a sua estreia pelo clube, o que deve ocorrer neste domingo em partida contra o Bangu, pela Taça Rio, no estádio do Engenhão.