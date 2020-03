Agenda de Ernesto Araújo com autoridades americanas em Washington é cancelada

12/03/2020 | 14:18



A agenda do chanceler Ernesto Araújo em Washington foi cancelada depois que o Secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi testado positivo para o coronavírus, segundo fontes nos Estados Unidos.

Araújo teria ao menos três reuniões no período da tarde com autoridades americanas no Tesouro, no Conselho Nacional de Economia e na Casa Branca.

Os encontros foram cancelados por precaução, depois que a Presidência confirmou a situação de Wajngarten.

Os integrantes da comitiva presidencial que viajaram à Flórida com o presidente Jair Bolsonaro foram avisados na quarta pelo gabinete da Presidência para que comunicassem o governo em caso de qualquer sintoma de coronavírus.

Araújo fez parte da viagem do presidente brasileiro à Flórida, assim como Wajngarten, e esteve próximo do Secretário de Comunicação em diversas ocasiões.

O Planalto disse ter avisado os EUA oficialmente sobre a situação de Wajngarten, já que o secretário de comunicação acompanhou o presidente Jair Bolsonaro no jantar em Mar-a-Lago, no sul da Flórida, no sábado.

Wajngarten, que testou positivo para o vírus, tirou foto ao lado do presidente norte-americano, Donald Trump, na ocasião. Trump disse nesta quinta-feira que "não está preocupado" que o secretário de comunicação do Brasil tenha sido testado para identificação do coronavírus.