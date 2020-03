Argentina adia Lollapalooza 2020 por causa do coronavírus

12/03/2020 | 14:12



Está confirmado o adiamento do festival Lollapalooza da Argentina por causa do coronavírus. O evento seria realizado entre os dias 27 e 29 de março, em San Isidro. A organização informa que está procurando nova data para a realização do festival, no segundo semestre.

Esse deve ser o caminho de muitos outros shows organizados em diversos países, na tentativa de conter o avanço do Covid-19, que vem afetando a saúde das pessoas e travando a circulação e concentração de público em locais das apresentações.

Aqui no Brasil, todos aguardam pronunciamento sobre a edição do Lollapalooza aqui no País, que está marcado para começo de abril, de 3 a 5, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre as atrações da edição argentina, o Lollapalooza havia escalado nomes como Lana Del Rey e Guns N'''' Roses.